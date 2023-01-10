صورة نادرة لـ يسرا قبل 30 عامًا برفقة زوجها الأول.. لن تصدقوا كيف كانت ملامحها! والمفاجأة في جنسيته!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - كثيرون لا يعرفون إن الفنانة يسرا قد تزوجت مرتين وليست مرة واحدة وإن هناك زواج سبق زواجها الحالي.

فقد أعلنت يسرا في إحدى لقاءتها التلفزيونية عبر برنامج”حوار صريح جدا” الذي تقدمه الإعلامية منى الحسيني أنها قد تزوجت من رجل أعمال فلسطيني هو فادي الصفدي وقد تم الزواج سريعا وتم الإنفصال ايضا سريعا.

زوج يسرا الأول

حيث التقت الفنانة يسرا برجل الأعمال فادي الصفدي يوم ثلاثاء، وتزوجا يوم الجمعة التالي له مباشرة عام 1993، وقت تصويرها لفيلم “حرب الفراولة” إخراج خيري بشارة.

وقالت الفنانة يسرا أثناء لقاءها في برنامج “حوار صريح جدًا”: إحنا اتقابلنا التلات يوم الجمعة اتجوزنا على طول بعدما حصلت بينا حالة غير معروفة، شرارة حصلت، وقالي أنا عاوزك تبقي أم أولادي ومراتي، فقلت في نفسي، هو لحق يعني، فقولتله سبني أفكر، وكنا معزومين في حفلة عند صحابنا، فصاحب الحفلة قالنا، شكلكوا كدة في حاجة، هي كانت هزار وقلبت بجد”.

وتابعت الفنانة الكبيرة يسرا: وقت توقيع عقد الزواج شعرت بالكره ناحيته، وهو أيضًا، وشعرت أنني اتسرقت”.

وظهرت صورة نادرة جمعت يسرا بزوجها الأول رجل الأعمال فادي الصفدي، كانت قد نشرتها مجلة “الموعد” عام 1993، بعد زواج يسرا وفادي مباشرة.

ولم يستمر زواج يسرا من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي طويلاً، وعقب انفصالهما، تزوجت من رجل الأعمال خالد صالح سليم ابن رئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم.

زوج يسرا الثاني

إن خالد سليم هو مخرج مصري ولد في عام 1956 م أي أنه يبلغ من العمر 66 عام، والجدير بالذكر أنه هو والفنانة يسرا كانا يحبان بعضهما البعض منذ صغر سنهما وكان يسكنان بجوار بعضهما في مدينة مصر الجديدة ولكن بعدها افترقا عن بعضهما بسبب رفض صالح سليم من أن يتزوجا بسبب مشاهد الفنانة يسرا المليئة بالإغراء والمشاهد الخارجة ولكن بعد فترة التقيا وعادا إلى بعضهما البعض وتزوجا واستمر زواجهما لمدة 15 عامًا في السر ولكن بعد إعلان وفاة صالح سليم تم إعلان زواجهما.

حيث ظلت يسرا وخالد ينفيان الارتباط حتى كشفت يسرا حقيقة علاقتهما في مطار القاهرة عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم، وقالت لمن منعوها إنها زوجة خالد ابنه.

يسرا تكشف عمرها الحقيقي

وكانت الفنانة يسرا قد كشف عن أزمة حدثت لها مع موقع البحث “جوجل”، بعد أن أخطئ في تاريخ ميلادها. وقالت إن جوجل أخطأ في تاريخ ميلادها، وأضافت أنها من مواليد 1955 وليس 1951 كما هو مكتوب في جوجل. وتابعت يسرا صاحبة الـ66 عاما، أنها كانت تتمنى أن تعرف ما تعلمه الآن وهي أصغر من ذلك. وأكدت يسرا أن أجمل ما في السن حين يكبر هو أن يكبر العقل نفسه، وقالت إنها سعيدة بسنها وشكلها.

أحدث ظهور لـ يسرا

وتواجدت يسرا خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية والتي تم تكريمها فيها بجائزة اليُسر.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر والتقدير للمهرجان على تكريمها ووصفتها بلحظة من أجمل لحظات حياتها.

وأكدت يسرا أنها شعرت بكم المحبة من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين وخصوصا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والأوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن.

وأكدت يسرا أن تواجدها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية فهو تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، بدأت يسرا في شهر يونيو الماضي تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك في البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

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