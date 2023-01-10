زملاء وديع جورج وسوف يشعلون الشموع في مكتبه بقطر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق مظاهر وداع زملاء وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف له في مقر عمله بدولة قطر .

حيث ظهر زملاء وديع خلال تواجدهم في مكتبه، وهم يقومون بإشعال الشموع ووضعها بجانب صورة للراحل مكتوب عليه “وداعا وديع” والدعاء له، وسط حالة كبيرة من الحزن والتأثر التي بدت عليهم وبكاء البعض .

وفي نهاية الفيديو ظهرت عبارة جاء فيها: “وديع وسوف أغسطس 1983 – يناير 2023 .. نحن لن ننساك ابدا .. لترقد روحك في سلام ” .

وكان قد رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف مساء يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم بسبب كون فصيلته فصيلة نادرة .