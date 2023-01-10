«يشبه القصور».. لن تصدّق مدى فخامة وجمال منزل دنيا سمير غانم ورامي رضوان من الداخل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - تعيش الفنانة دنيا سمير غانم مع زوجها الإعلامي رامي رضوان داخل مدينة القاهرة وهي تعتبر من الشهيرات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا اللقليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.

ولكنها تنشر الكثير من الصور لها أو مع زوجها رامي رضوان وتُظِهر تلك الصور المنشورة عدد من ديكورات المنزل.

منزل دنيا سمير غانم ورامي رضوان

توضح الصور مدى رقي وفخامة هذا المنزل، ومثلما تتميز دنيا بالرقي والبساطة في اختيار أدوارها من حيث التمثيل أو الغناء، وهي تتمتع بنفس الذوق العالي والدقة والرقي في اختيار ديكورات منزلها.

حديقة المنزل

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي فخــم وراق يشبه القصور ويضم حديقة كبيرة تحيط بأنحاء المنزل بأكمله؛ وتضم الحديقة منطقة خاصة للجلوس مميزة، تجمع بين اللونين الأحمر والبني الغامق وتتوسطها طاولة خشبية صغيرة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة، كما تضم طاولة وكراسي خشبية آخرى.

وتحتوي الحديقة أيضًا على حمام سباحة صغير في المساحة والعمق خصصته دنيا تحديدًا لابنتها كايلا من أجل الاستمتاع معها وتقضـــية أوقات ممتعة داخل الحديقة.

غرفة الطعام

يسيطر على غرفة الطعام اللون الرمادي الفاتح من حيث ألوان الحوائط والأرضيات المكسوة برخام رمادي أنيق، كما تضم طاولة طعام كبيرة رخامية بيضاء مع كراسي من الفرو باللون الرمادي الفاتح أيضاً.

غرفة النوم

تتميز غرفة النوم بالفخـــامة حيث جمعت دنيا بين اللونين الأبيض والأسود مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة؛ حيث جمعت جدران الغرفة والأرضيات بين اللونين الأبيض والأسود؛ وتضم سرير فخـــم باللون الأبيض يحيطه اثنين كومود من الخشب البني الراقي وتزينه أباجورات باللون الأبيض.

غرفة المعيشة

تتميز غرفة المعيشة بفيلا دنيا سمير غانم بالهدوء والرقي من حيث ألوان الحوائط والأثاث والديكور؛ حيث سيطر اللونان البيج والبني على الحوائط ، كما خصصت كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الأكسسوارات؛ حيث يطـــغى عليها الألوان الترابية والرمــادية والبيضاء؛ كما تسيطر الاكسسوارات المعـــدنية والضـــخمة بوفرة في الصالونات داخل الغرفة.

وتزوجت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، في عام 2013، في حفل زفاف كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن وأنجبت ابنتها كايلا بعد عام واحد من الزواج.

رامي رضوان يرد على المتنمرين على ابنته كايلا

من ناحية أخرى، رد الإعلامي رامي رضوان لأول مرة على المتنمرين على ابنته “كايلا”، مشيرا إلى أنها «زي القمر» في عيونه وعيون والدتها، ولا يهم آراء ضعفاء النفوس.

وأضاف «رضوان» في لقاء مع برنامج «إنسايدر بالعربي»: «مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم».

وتابع رامي رضوان: «بنتي زي القمر ربنا يحرسها أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا».

وكانت قد تعرضت «كايلا» ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان لانتقادات كثيرة وتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها لأول مرة في عرض مسرحية «أنستونا»، التي تشارك فيها والدتها.

رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم على افتتاح “أنستونا”

من ناحية أخرى، هنأ الإعلامي رامي رضوان زوجته النجمة دنيا سمير غانم على افتتاح عرضها المسرحي الجديد “أنستونا” الذي عرض أمس على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر في أولى تجاربها المسرحية.

وشارك رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته من حضوره العرض المسرحي عبر خاصيه “الاستوري” على “إنستجرام“، معلقًا عليها: “ألف مبروك حبيبتي كعادتك مبدعة ومتألقة مبهجة، وعالمية ما شاء الله انت وكل الكاست”.

وتألقت النجمة دنيا سمير غانم في أولى تجاربها على خشبة المسرح بـ “مسرحية أنستونا“، على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث قدمت أداء مبهرا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية واصفا دنيا سمير غانم بالساحرة.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية “أنستونا”، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

كما حرصت أسرة دنيا وهم النجمة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، على حضور مسرحية “أنستونا”؛ لدعمها، وكان في استقبالهم المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل.

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