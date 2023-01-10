بملابس داكنة وبدون ماكياج .. فيفي عبده تنعي وديع جورج وسوف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد في وفاة “وديع” الابن الأكبر للفنان جورج وسوف، مقدمة التعازي لسلطان الطرب .

نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به وهي ترتدي ملابس داكنة اللون وبدون ماكياج تماما .

وقالت: “مش عارفة أقولكم أد إيه حزني عشان خاطر حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف .. أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع” .

تابعت: “معلش كلنا لها وده الحقيقة الوحيدة في الحياة وربنا يصبرك، أد غلاوته يديك صبر .. والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك” .

أضافت فيفي عبده: “انت وديته في مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير .. ربنا يديكو صبر انت وأمه وكل اخواته وكل الناس” .

وكان قد رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف مساء يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم بسبب كون فصيلته فصيلة نادرة .