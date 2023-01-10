كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:48 مساءً - أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد في وفاة “وديع” الابن الأكبر للفنان جورج وسوف، مقدمة التعازي لسلطان الطرب .
نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به وهي ترتدي ملابس داكنة اللون وبدون ماكياج تماما .
وقالت: “مش عارفة أقولكم أد إيه حزني عشان خاطر حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف .. أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع” .
تابعت: “معلش كلنا لها وده الحقيقة الوحيدة في الحياة وربنا يصبرك، أد غلاوته يديك صبر .. والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك” .
أضافت فيفي عبده: “انت وديته في مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير .. ربنا يديكو صبر انت وأمه وكل اخواته وكل الناس” .
وكان قد رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف مساء يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم بسبب كون فصيلته فصيلة نادرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس داكنة وبدون ماكياج .. فيفي عبده تنعي وديع جورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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