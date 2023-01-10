“بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه” .. تعليق لقاء الخميسي على منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:51 مساءً - هاجمت الفنانة لقاء الخميسي تعليقات بعض المتابعين ممن هاجموا وانتقدوا عدد من التصرفات التي شهدتها جنازة “وديع” نجل الفنان جورج وسوف مثل الرقص بالنعش الذي يحمل الجثمان وتشغيل أغاني والده وإطلاق الزغاريد .

كتبت لقاء الخميسي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد الله على نعمة الإسلام تقولها وأنت بتصلي لربنا أو لنفسك أو في وسط عيلتك” .

تابعت: “مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام بقصد سخرية منه ومن عقديته! .. أنت بتنتفض لدينك، احترم بقى الآخر ودينه” .

وكانت قد شيعت مساء يوم الأحد الماضي جنازة وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة كفرون في سوريا .

وفي وقت سابق كانت قد أقيمت صلاة الجنازة على روح نجل جورج وسوف في كنيسة مار نقولا للصلاة قبل دفنه في مسقط رأسه بكفرون .

نشر حساب برنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقاطع فيديو وثقت وصول الجثمان إلى الكنيسة وسط حضور الكثيرين لأداء مراسم صلاة الجنازة على وديع جورج وسوف .

وظهر في إحدى الفيديوهات نعش وديع جورج وسوف محمولا على الأعناق، والذي استقبله المعزين بالزغاريد على أنغام أغنية والده “يوم الوداع” .

فيما ظهرت عائلة الشاب الراحل في مقطع فيديو آخر وهي في حالة انهيار بالبكاء والصراخ لحظة وصول السيارة التي أتت بالجثمان إلى كنيسة مار نقولا .