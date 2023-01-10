شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن زوجته الرابعة فى مسلسل "العمدة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد رمضان على الترويج لمسلسله الجديد "العمدة" الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2023، ونشر صورة له من الكواليس تجمع بالفنانة زينة التي تجسد دور إحدى زوجاته.

وعلق محمد رمضان على الصورة التي تجمعه بزينة، قائلًا: زمان كان عنتر و عبلة دلوقتي جعفر و عايدة، جعفر العمدة - رمضان يجمعنا"، كاشفا أنها تجسد دور الزوجة الرابعة له بعد مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي.



محمد رمضان

وكان محمد رمضان كشف عن تجسيد الفنانة مي كساب لدور "ثريا" زوجته الأولى، وإيمان العاصي دور "دلال" زوجته الثانية، أما منة فضالي فتقوم بدور "نرجس" زوجته الثالثة خلال أحداث العمل.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".