شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح مهرجان المسرح العربي وإلقاء رسالة اليوم العربى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم مسرح محمد السادس بالدار البيضاء افتتاح الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي والتي ترفع شعار " نحو مسرح عربي جديد ومتجدد " وخلال حفل الافتتاح سيلقي الفنان الكويتي الدكتورجواد الأسدي كلمة اليوم العربي للمسرح والتي كتبها تحت عنوان " عن أي مسرح وعن أي ثقافة سنتحدث ؟ ، وسيشهد المهرجان في افتتاحه حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي السيد محمد المهدي بنسعيد ، والكاتب اسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ، وحوالي 400 مسرحي من كل البلدان العربية .

خلال حفل الافتتاح اليوم سيكرم 10 فنانين من القامات المسرحية المغربية هم : الممثل والمخرج المسرحي عبدالإله عاجل ، المخرج عبدالرزاق البدوي ، السيدة فاطمة الغالية الشرادي ، الممثل والمخرج محمد البلهيسي ، الفنان والكاتب محمد التسولي ، المؤلف والممثل محمد الجم ، الفنان مصطفي دسوقين ، الفنان مصطفي الزعري جمال الدين ، الفنانة مليكة العمري ، الفنانة نزهة الركراكي .

كما سيعلن اليوم خلال حفل الافتتاح الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، والنص المسرحي الموجه للكبار، كما سيتم كشف أسماء لجنة الحكيم في كل من المسابقتين ، واختارت الهيئة العربية للمسرح خمس قامات مسرحية عربية لتكون لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسيتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم في حفل الافتتاح.

حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم ؟ " للمخرجة كارول العقاد ،والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر ، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد ، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني ، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان " اشتغالات المسرحي علي قضاياه " .

يبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.