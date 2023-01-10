بعد شهر من عقد القرآن .. حسين الجسمي يحتفل بزفافه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:48 مساءً - احتفل الفنان حسين الجسمي بزفافه مساء يوم أمس الإثنين في سرية تامة وفي حفل خاص اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة للفنان حسين الجسمي من حفل زفافه، ظهر بها مرتديا العباءة والعقال .
ويأتي زواج حسين الجسمي بعد مرور شهر على احتفاله بعقد قرآنه، الذي أعلن عنه مدير أعماله ميار عباس في 22 ديسمبر 2022 .
فنشر ميار عباس صورة تجمعه بالفنان الإماراتي عبر حسابه على “انستجرام”، كتب في تعليقه عليها: “أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي، فرحتك في يوم عقد قرآنك فرحة للجميع .. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح” .
وفي التعليق الأول له بعد عقد القران، نشر “الجسمي” عبر حسابه بموقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد .. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة” .
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