هجوم لاذع على الراقصة هندية بسبب القائها لكلبها المكسور في الشارع .. وسارة نخلة تعلق: “عديمة الضمير اشوف فيكي يوم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:48 مساءً - تعرضت الراقصة والممثلة المعتزلة هندية إلى هجوم لاذع من جانب المتابعين على السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول فيديو لها ظهرت به وهي تلقي كلبها في الشارع وهو مصاب بكسر في قدمه .

وكانت قد نشرت هذا الفيديو الفنانة سارة نحلة، وكتبت في تعليقها عليه: “الرقاصة دي اسمها هندية، يوم ما كلبها رجله اتكسرت راحت رمته فالشارع مش قادر يتحرك” .

تابعت سارة نخلة: “عديمة الضمير، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة أشوف فيكي يوم .. وليها عين تشتم وتبجح مع أي حد بيدخل يكلمها” .

فيما خرجت هندية للرد على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “عاملين فيها رحمة انهي رحمة، هي الرحمة ان انتو تشتموا الناس” .

أضافت: “الرحمة ولا الأدب ان انتي تقوليلي خلي بالك انتي عملتي كذا، ده الأصول وده الرحمة .. رميت الكلب في الشارع فيه حاجة، مين ليه عندي حاجة أنا حرة .. انتو بتحاسبوني أنا حرة” .

وعلقت سارة نخلة على هذا الفيديو في منشور لها جاء فيه: “آخر فيديو وهي بتبجح وتشتم الناس وتقل أدبها ضحكتني أوي والله، بتقول لواحدة ده أنا ستك يا خدامة انتي” .

واصلت: “عايزة أقولك يا هندية يا رقاصة، مفيش حاجة اسمها خدامة، هي اسمها المساعدة وتاني حاجة كفاية أنها بتشتغل بشرفها” .