صورة صادمة لـ خالد سليم “قبل” فقدانه 40 كيلوجرام من وزنه الزائد.. كأنه شخص آخر لن تعرفه بسهولة! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:48 مساءً - فاجئ الفنان خالد سليم الجميع بظهوره مؤخرا فاقدا للوزن بشكل كبير، وبدون الضخامة العضلية التي اعتاد الأهتمام دائما الفترة الماضية.

وصرّح الفنان خالد سليم أن السبب الأول وراء إنقاص وزنه بهذا الشكل الكبير كان بسبب دوره في مسلسل “بلا دليل” الذي جمعه مع درة عام 2019، لأن الشخصية التي قدمها لها مواصفات وطبيعة خاصة لا تتناسب مع وزنه الزائد أو العضلات الضخمة.

وتظهر الصورة الأولى الفرق الكبير بين ظهور خالد سليم بوزن زائد، بعد فترة من إجراء العملية الجراحية بالأحبال الصوتية التي خضع لها، أما صورته ناحية اليسار فهي بعد إتباع حمية غذائية لإنقاص وزنه بسبب دوره في المسلسل.

خالد سليم قبل وبعد

132 كيلو جرامًا

هذا وقد كشف الفنان خالد سليم، مؤخرًا تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون إي” قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى”.

وأضاف الفنان الشاب خلال حواره قائلا:” بعد التنمر وقفت مع نفسي وقفة ونزلت وزنى من 132 لـ 88 كيلو”.

وقال سليم:” وأنا في الجامعة كان عشقي الأول والأخير الفنانة أنغام، ومرة لقيت البريد الخاص بالتواصل مع الفنانين فكتبت جواب لأنغام من 6 صفحات”.

وأوضح:” لما قابلتها قولتلها وقالتلي الجواب ده فين قولتلها عندي في البيت محتفظ بنسخه منه، ومازالت محتفظ بنسخة منه حتي الآن”.

“السجل الأسود” جديد خالد سليم في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفنى، يجتمع الفنانان خالد سليم ومي سليم في مسلسل “السجل الأسود” للمخرج جميل جميل المغازى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان 2023 المقبل، ويسجل العمل التعاون الرابع بين الثنائى في الدراما والسينما اذ اشتركا سوياً في مسلسلين وفيلم.

وقدم الثنائي مي سليم وخالد سليم أول عمل بينهما وهو مسلسل “جبل الحلال” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي تم عرضه عام 2014، وشارك فى بطولته وفاء عامر وطارق لطفى وياسمين صبرى وكريم محمود عبد العزيز وهبة مجدى ونرمين الفقى وعدد كبير من الفنانين وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب.

والتقت مي سليم وخالد سليم لثانى مرة فى فيلم “شكة دبوس” الذى قدما بطولته سوياً عام 2015، وشارك فى بطولته محمد شاهين ونسرين أمين وسامية طرابلسى وسامى مغاورى ووائل عبد العزيز، ومن تأليف أيمن عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد عبد الله صالح، وخضعا لجلسة تصوير من أجل غلاف أحد المجلات وقتها.

ثالث الأعمال التى اجتمعا فيها الثنائى مسلسل “اختيار اجبارى” الذى تم عرضه 2017 وقدمت مى دور زوجة خالد فى الأحداث، وشارك فى بطولة عمل أحمد زاهر، كريم فهمى، إنجى المقدم، هيدى كرم، سلوى محمد على، فاطمة ناصر، أحمد كمال، هند عبد الحليم، انجى أبو زيد ومحمود حجازى إخراج التونسى مجدى السميرى، وتأليف حازم متولى.

يُذكر أن مسلسل “السجل الأسود” تأليف ياسر بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى وهو بطولة خالد سليم، مى سليم هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حازم إيهاب، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم “مسلسل عودة البارون” الذي يشارك في بطولته حسين فهمي ، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.

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