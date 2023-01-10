شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامر خضر يختار السورية نيرمين وهبة لغناء تتر مسلسل "عودة البارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرج الاردني سامر خضر على صوت المطربة السورية نيرمين وهبة لغناء تتر مسلسله عودة البارون" من كلمات الشاعره المصرية نور عبدالله والحان المؤلف الموسيقي المصري محمد شاشو.

وجاء اختيار وهبة بعد سلسلة من الاغاني المميزه في أشهر الأعمال السورية نذكر منها وردة شامية وقاع المدينة وليل ورجال وأسير الانتقام كما انه التعاون الثاني بين خضر وهبه بعدما شاركت معه فى تتر مسلسله السوري" وجوه وأزمنة ".

يذكر أن انتهى مؤخرا تصوير مسلسل "عودة البارون" بطولة النجم حسين فهمى، ويجرى الآن مونتاج المسلسل ليكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حسبما صرح المخرج سامر خضر لـ"الخليج 365"، الذى أضاف بأنه رغم حزنه الشديد عن انتهاء التصوير والابتعاد عن فريق التصوير وأبطال العمل لكنه يشعر بالفخر والسعادة بالعمل داخل مصر وسط فريق عمل ونجوم كبار كانوا أخوة وأصدقاء له فى مقدمتهم النجم الكبير حسين فهمى الذى كان طيلة فترة التصوير مثالا للنجم الحقيقى الملتزم المتواضع، الذى يحترم الصغير قبل الكبير ويعى جيدا قيمة العمل الفنى، مشيرا إلى أنه يعد الجمهور المصرى بأنه سيرى عمل فنى سينال إعجابهم وليكون شهادة ميلاد له داخل مصر.