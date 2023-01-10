شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد غنت "قال جانى بعد يومين" لأحمد زويل قبل 22 عاما.. عيد ميلاد الديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ10 من يناير مع عيد ميلاد المطربة سميرة سعيد، أو الديفا كما يحلو لعشاقها تلقيبها، والتى تعتبر من أهم المطربين على الساحة لما قدمته خلال مسيرتها الفنية من أغانى وأعمال حققت نجاحاً كبيراً حتى صار لها جمهور كبير جمع بين البسطاء والعلماء.

وخلال إحدى حفلاتها التى أقيمت عام 2000 ظهر العالم المصرى الراحل أحمد زويل، ووقتها حرصت على تحية العالم الراحل الفائز بجائزة نوبل، وأكدت فخرها بحضوره، مشيرة إلى أنه طلب منها قبل الحفل الاستماع لأغانى هادئة، وهو ما امتثلت له رغم عدم عمل بروفات على أغنية "قال جانى بعد يومين" التى غنتها له خصيصاً.

جدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد قدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوما منها الأسطوانات و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards،[5] كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م، وأحيت سميرة سعيد حفلات ناجحة في مختلف دول العالم وصوّرت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو كليب.