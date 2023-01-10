أنباء عن وفاة الفنان صلاح السعدني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 12:51 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنان صلاح السعدني، خاصة بعد نشر المحامي الحقوقي خالد علي منشورا ينعي فيه “السعدني” .

خرج الفنان أحمد السعدني نجل النجم الكبير صلاح السعدني بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للرد على تلك الأخبار ونفيها، مؤكدا على أن والده بخير ولا صحة لخبر وفاته .

فكتب أحمد السعدني في منشوره: “أبويا بخير الحمدلله .. إن شاء الله تنشل اللي كتبت إشاعة .. ‏كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجي الإشاعات” .

كما علقت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية على خبر وفاة صلاح السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” .

فقالت: “إشاعة وهو زي الفل .. أنا كلمت أكرم السعدني على طول اتطمنت وقالي مفيش حاجة ومين اللي طلع الإشاعة دي أنا مش عارف .. أنا مش فاهمة إيه الإشاعات اللي كل شوية بتطلع دي” .

فيما قدم خالد علي اعتذاره على نشره لنعي عن الفنان صلاح السعدني، بعد أن لاحقته اتهامات بأنه مروج ومصدر هذه الشائعة .

كتب المحامي خالد علي: “أعتذر عن نشر نعي بسبب خبر تم تداوله عن وفاة الفنان صلاح السعدني، والحمد لله نفى نقيب الفنانين هذا الخبر .. متع الله الفنان صلاح السعدني بكل الصحة والعافية” .