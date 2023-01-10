شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد غنت"قال جالى بعد يومين"لأحمد زويل قبل22 عامًا..عيد ميلاد الديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 10 من يناير مع عيد ميلاد المطربة سميرة سعيد أو الديفا كما يحلو لعشاقها تلقيبها، والتي تعتبر من أهم المطربين على الساحة لما قدمته خلال مسيرتها الفنية من أغاني وأعمال حققت نجاحاً كبيراً حتي صار لها جمهوراً كبيراً جمع ما بين البسطاء والعلماء حتي، مثلما ظهر خلال أحد حفلاتها الذي حرص على حضوره العالم المصري الراحل أحمد زويل.

وذلك خلال حفل مر عليه 22 عاما حيث أقيم عام 2000 بالتحديد، ووقتها حرصت على تحية العالم الراحل الفائز بجائزة نوبل، وأكدت على فخرها بحضوره مشيرة لأنه طلب منها قبل الحفل الاستماع لأغاني هادية، وهو ما امتثلت له رغم عدم عمل بروفات على أغنية "قال جالى بعد يومين" التي غنتها له خصيصاً.

جدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد قدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوما منها الاسطوانات و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards،[5] كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م. احيت سميرة سعيد حفلات ناجحة في مختلف دول العالم وصوّرت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو كليب.