شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ينشر البوستر الرسمى لفيلم " المطاريد " إخراج ياسر سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان أحمد حاتم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام البوستر الرسمي لفيلمه الجديد " المطاريد " والذى ينتمى لنوعية أفلام الكوميديا، حيث قرر صناع الفيلم طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 يناير الجارى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

البوستر الرسمى لفيلم " المطاريد"

ونرى في الإعلان التشويقي الاول فيلم "المطاريد" الذى طرح منذ أيام قليلة الفنان أحمد حاتم مستعرضاً بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم، متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق المطاريد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية