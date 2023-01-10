شكرا لقرائتكم خبر عن يريد حياة هادئة..هل يغادر براد بيت هوليود بعد بيع 60% من شركته للإنتاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى براد بيت عن قرار مفاجئ بخصوص شركة الإنتاج الفنى التى يملكها فى هوليوود، فى خطوة للابتعاد عن الأعمال التجارية، حيث أكد موقع thenews أن نجم هوليوود باع القسم الأكبر من حصصه فى شركة الإنتاج السينمائى الخاصة به Plan B الشهر الماضى.

وقال مصدر إن براد بيت، باع 60% من الشركة التى أسسها مع زوجته السابقة جينيفر أنيستون، إلى شركة إعلام فرنسية عملاقة، وتابع المصدر: "لقد قرر براد أنه يريد من الآن فصاعداً أن يعيش حياة هادئة".

براد بيت مستمر فى التمثيل رغم الابتعاد عن المشروعات التجارية

وأضاف المصدر أن النجم العالمى يدرس فكرة التقاعد الجزئى، دون أن يحسم كيفية تنفيذ ذلك.. والشيء الوحيد الذى اتخذ فيه القرار، هو أنه سيتابع التمثيل على الأرجح، لكنه سيبتعد عن المشاريع التجارية الأخرى".

وأشار مصدر آخر، إلى أن النجم يفكر فى مغادرة هوليود والانتقال إلى فرنسا للعناية بمزارع العنب التى يمتلكها هناك، ومواصلة التمثيل، وصناعة الأثاث، مضيفاً: "كل ما يريده هو أن يعيش فى سلام بعد 30 عاماً من العمل فى الأضواء".



براد بيت

هل يغادر براد بيت هوليود؟

فى المقابل، أكد مصدر مقرب من براد بيت أنه لن يتوقف عن التمثيل فى المدى القريب، مضيفا: "رغم الوقت الكثير الذى خصصه براد للمشاريع التجارية الأخرى، واهتماماته الأخرى مثل الهندسة المعمارية، يبقى بيت ملتزماً التزاماً تاما بمسيرته السينمائية، كما أنه لن يغادر هوليوود".

تأتى هذه التقارير بعد أيام من نشر عدة صور للنجم مع حبيبته المكسيكية إينيس دى رامون، والتقطت الصور خلسة خلال عطلة رومانسية قضاها براد بيت (59 عاماً)، وصديقته سيدة الأعمال الشهيرة ومصممة المجوهرات إينيس دى رامون (32 عاماً) فى منتجع كابو سان لوكاس الفاخر بالمكسيك، حيث ظهرا مستلقيان تحت إشاعة الشمس.