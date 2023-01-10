شكرا لقرائتكم خبر عن 72 عاما على عرض فيلم "ابن النيل".. شارك به يوسف شاهين فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 72 عامًا على عرض فيلم " ابن النيل"، وطرح الفيلم في 10 يناير 1951 و يعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، وهو ثانى أفلام المخرج يوسف شاهين شارك فى المسابقة الرسمية فى مهرجان البندقية السينمائى الدولى، ورشح فى مهرجان برلين السينمائى لأفضل فيلم أجنبى، كما ترشح أيضا فى مهرجان كان السينمائى.

وفيلم ابن النيل بطولة شكرى سرحان و فاتن حمامة و يحيى شاهين و محمود المليجى و تأليف و إخراج يوسف شاهين ويدور فيلم "ابن النيل" حول حمدان الشاب الريفى المتحرر شكرى سرحان، الذى يستغل سذاجة زبيدة القروية، ويعتدى عليها، ويرغمه أهله على أن يتزوجها، ورغم حبه لزبيدة إلا أنه يظهر تذمره من حياته الريفية، فهو يضيق بحياة الريف، فيتعلق بالقطار الذى يمر ببلدته إلى القاهرة.

وبعد فترة يقرر السفر إلى القاهرة، فتسرع وراءه زوجته فاتن حمامة إلا أنها لا تلحق به، ويعتقد حمدان أن زوجته زبيدة قد توفيت وفى القاهرة يقع حمدان بقبضة عصابة تتاجر فى المخدرات، يعمل معهم فى تجارتهم وهو لا يعلم من هم وفيم يتاجرون؟ ويبحث عنه أخوه الشيخ إبراهيم فى القاهرة، إلا أن حمدان ينكره ويتهرب منه، وبعد فترة يتم القبض على العصابة وهو معهم وهنا يعرف سرهم ويحكم عليه بالسجن وبعد انتهاء مدة العقوبة، يعود مرة أخرى إلى القرية ليجد فى انتظاره زوجته زبيدة ومعها ابنها التى أنجبته بعد سفره إلى القاهرة.











