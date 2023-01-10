شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تستكمل تصوير مشاهدها بعد رمضان.. أبرزها "عز الزيرو" و"البعبع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور عدد من نجوم السينما أجزاء من أفلامهم الفترة الماضية، وذلك تمهيديًا لطرحها في دور العرض في المواسم السينمائية المحددة من قبيل شركات الإنتاج، حيث صور النجم محمد رمضان عددًا من مشاهد فيلمه الجديد "عز الزيرو" والذى تشاركه البطولة النجمة نيللى كريم، حيث انتهى مخرج العمل ماندو العدل من تصوير ما يقرب من 3 أسابيع من العمل.

وتوقف تصوير الفيلم بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير مسلسله الجديد "العمدة"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، وإنتاج ميديا هب، كما تنشغل بطلة الفيلم نيللى كريم بتصوير مسلسلها "عملة نادرة" مع المخرج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب .

وفى السياق ذاته، كان قد صور النجم أمير كرارة عدة مشاهد من فيلمه "البعبع"، مع الفنانة ياسمين صبرى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن توتة باسم سمرة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، وعدد من الفنانين الشباب، وتوقف الفيلم بسبب انشغال امير كرارة بمسلسله الجديد "سوق الكانتو" مع المخرج حسين المنباوى، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.