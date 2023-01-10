شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد السعدنى على شائعة وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد السعدني، على شائعة وفاة والده، الفنان الكبير صلاح السعدنى، التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حيث نفى أحمد خبر الوفاة، مؤكدًا أن والده بخير، وكتب في تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أبويا بخير الحمدلله.. إن شاء الله تنشل يالى كتبت الشائعة ".



أحمد السعدني ينفي وفاة والده

نهال عنبر: صلاح السعدنى بخير وشائعة وفاته سخيفة

كما نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى، الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقالت نهال عنبر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365: "وفاة صلاح السعدنى شائعة سخيفة والفنان الكبير بصحة جيدة ومتواجد بمنزله وتأكدت من ذلك من ابن شقيقه أكرم السعدنى".

يذكر أن النجم صلاح السعدنى، بدأت نجوميته تلمع وتزدهر بعد تقديمه الجزء الأول من ملحمة "ليالى الحلمية" نهاية الثمانينيات من القرن الماضى، تلك المرحلة التى سيطرت على السينما "أعمال المقاولات"، هنا كانت الفرصة الذهبية للنجم للانطلاقة الحقيقية من بوابة التليفزيون التى ثبت فيها أقدامه منذ ظهوره بمسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا" فى نهاية السبعينيات.

أما لقب "العمدة" الذى لا يزال يتمتع به السعدنى جاء حصاد سنوات من تأدية الشخصية الريفية فى "ليالى الحلمية"، التى جسد فى أجزائها الـ5 شخصية "سليمان غانم"، العمدة المحب لوطنه والساخر من كل شيء حوله، والحاج عبد القادر فى "الناس فى كفر عسكر".

وفى السينما شارك صلاح السعدنى فى عدد من الأفلام المهمة، منها: "الأرض، أغنية على الممر" اللذان تم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، فضلًا عن أفلام مثل "ملف فى الآداب، مهمة صعبة جدا، الرصاصة لا تزال فى جيبى، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، قضية عم أحمد، الحلال يكسب، فتوة الناس الغلابة، جبروت امرأة، الغول".

وكان آخر الأدوار التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013، وابتعد صلاح السعدنى وترك فراغا كبيرا، سيطرت عليه حالة من الحزن بعد وفاة أقرب أصدقائه ورفقاء رحلة إبداعه، الذى قال إنهم يمثلون جزءا مهما من عمره، وجمعته معهم أجمل ذكريات الصبا والشباب، نور الشريف ومحمد وفيق ومحمود عبد العزيز، وأسامة أنور عكاشة، وإسماعيل عبد الحافظ ومحمد صفاء عامر، كما عانى من بعض الظروف الصحية.