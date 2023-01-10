شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تناقش قانون الوصاية بعد وفاة الأب فى مسلسلها "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة منى زكى من تصوير أسبوعين من مسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو المكون من 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، حيث أوشكت منى على الانتهاء من تصوير الديكورات الخارجية في مدينة دمياط، وتحديدًا تصوير مشاهد عزبة البرج داخل مراكب الصيد، حيث إن أغلب الديكورات الأولى من العمل تتضمن عدة مشاهد داخل المراكب.

وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو وأولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، حيث تتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل، وهو القانون الذى يتبع المجلس الحسبى، وذلك من أجل مناقشة فكرة الوصاية التي قد تكون ظالمة أو عادلة من وجهة نظر الأحداث.

"تحت الوصاية" هو أحد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان ومكون من 15 حلقة، والمسلسل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى،على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وأحد الأطفال، ومن المقرر أن ينضم بعض ضيوف الشرف إلى أسرة المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.