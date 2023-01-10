شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلو.. أشهر تقاليع قصات شعر سميرة سعيد فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض النجمات، التى تشعر كلما نظرت لهن أن الزمن توقف عندهن وقررن أن يظهرن كما كن في الثلاثينيات من عمرهن، فبشهادة الجميع، الديفا سميرة سعيد كانت واحدة من ضمن هؤلاء النجمات اللاتى استطعن أن يحافظن على مكاناتهن الفنية على ساحة الغناء فى مصر والوطن العربى، وأيضًا اهتمامهن بمظهرهن على الرغم من تقدمهن فى العمر.

فاليوم 10 يناير يوافق ميلاد النجمة المغربية سميرة سعيد، وبمناسبة هذا اليوم نرصد لكم فى السطور التالية أشهر تقاليع الشعر، التى ظهرت بها سميرة منذ بدايتها فى عام 1968 كمتسابقة فى إحدى برامج اكتشاف المواهب وحتى الآن.

وعلى مدار مشوارها الغنائى الطويل، حرصت سميرة على مواكبة تقاليع الموضة الجديدة، وأكد ذلك تغيرها من ستايلها الخاص بها وحتى طبيعة الأغانى التى تغنيها فى ألبوماتها.



































