شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات الفنية بمشوار الفنان هادى الجيار فى ذكرى رحيله الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنان هادى الجيار، حيث رحل عن عالمنا في 10 يناير 2021 بصورة مفاجئة بعد إصابته بفيروس كورونا، ويعد من الفنانين الذين حققوا نجاحًا في مجالات الفن المختلفة السينما والدراما والمسرح، وقدم الكثير من الأعمال التي أصبحت عالقة في أذهان محبيه.

ولد هادى الجيار فى 15 أكتوبر وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، لمع اسمه عام 1973 فى مسرحية مدرسة المشاغبين وشارك بعدها فى مسرحيات أولادنا فى لندن وقصة الحى الغربي ولما قالوا ده ولد

فى عام 1992، شارك فى بطولة واحد من المسلسلات التى شكلت نقلة نوعية كبيرة له، المال والبنون، وانهالت عليه بعده البطولات التلفزيونية التى نافس من خلالها العديد من زملائه، ومنها أبناء ولكن وسعد اليتيم وجمهورية زفتى والسيرة الهلالية وعيلة الدوغري والضوء الشارد والسيرة الهلالية و سوق العصر والبر الغربي وطرح البشر والعصيان و الإمام المراغي و الملك فاروق ونابليون والمحروسة وسلسال الدمبأجزائه الخمسة.

شارك العديد من النجوم فى أعمالهم، إذ شارك عمرو سعد فى شارع عبدالعزيز ومملكة الجبل، ومحمد رمضان الأسطورة، وطارق لطفى عد تنازلي، وحسن الرداد كيكا ع العالي وحق ميت، ويوسف الشريف كفر دلهاب، وكريم عبدالعزيز الزيبق، وهانى سلامة فوق السحاب وقمر هادي وأحمد السقا ولد الغلابة

كما شارك مع عادل إمام فى مسلسل فلانتينو ، وكان قد صور بعضا من مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإخراج بيتر ميمي، قبل أن يفارق دنيانا.