شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يدخل الحارة الشعبية لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم محمد رمضان ديكور الحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الإعلامى الأيام المقبلة، لتصوير مشاهد الحارة الخارجية بمسلسه الجديد "العمدة"، المقرر المنافسة به في السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، من إخراج محمد سامى .

وصور المخرج محمد سامى عددًا من مشاهد المسلسل الفترة الماضية في ديكور الحاجة وصيفة – هالة صدقى والدة محمد رمضان في المسلسل، كما صور عددًا من المشاهد في الإسكندرية ولبنان ومناطق أخرى خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يستمر التصوير في ديكور الحارة لمدة شهر على أقصة تقدير .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وفى سياق آخر، أحيا النجم محمد رمضان عدد من حفلاته الغنائية الفترة الماضية، تكللت بالنجاح، قدم خلالها عدد من اغانيه الأخيرة التي لاقت نجاحاً مع جمهوره، كما ظهر رمضان مع الإعلامية منى الشاذلى برفقة اولادة لأول مرة ، وتحدث رمضان عن جوان كثيرة من حياته العائلية والمهنية، بالإضافة إلى الحديث عن مسلسله الجديد العمدة وفيلمه عو الزيرو .