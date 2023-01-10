شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج يحقق 15 مليون دولار منذ نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج إلى 15 مليونًا و426 ألف دولار حول العالم منذ يوم 23 نوفمبر من العام الماضى 2022، وهو الفيلم الذي حصل على تقييم وصل إلى 95% من قبل 102 ناقد عالمى من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

وانقسمت إيرادات فيلم The Fabelmans بين 13 مليونًا و359 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و2 مليون و66 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وكان قد عرض فيلم The Fabelmans في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فعاليات الدورة الـ 44، مساء، والذى أقيم في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من العام الماضى 2022، بدار الأوبر المصرية.

ويقوم ببطولة فيلم The Fabelmans جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح 14 مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله "E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List"، الذى جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة.