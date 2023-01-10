شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى ذكرى شقيقه بحفل غنائى بالساقية يوم 26 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان الكبير على الحجار ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار بالمشاركة في حفل غنائى يقام يوم 26 يناير الجاى بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" ويشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد، ويقدم الحجار بالحفل باقة مميزة من أغانية التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين"، بالإضافة إلى عدد من أغانى الراحل أحمد الحجار منهم أغنية "عود"





وكان الفنان على الحجار قد كشف عن تفاصيل وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار فى شهر يناير من عام 2022 قائلاً: عندما غنيت في أول حفلة لي كانت من أغنية أخى الحبيب أحمد الحجار، وموت الأخ صعب للغاية، خاصة أخ الفارق العمري بيننا عام ونصف فقط.

وأضاف الفنان على الحجار، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة "سى بى سى"، أن علاقته بشقيقه الراحل كانت متشابكة في الكثير من الأمور، موضحًا أن أحمد الحجار كان يلحن له طوال الوقت، لذلك كانا طوال الوقت ملتصقان ببعضهما، متابعًا: أخي من أكثر الملحنين الذين فهموا أين أكثر المناطق الجيدة في صوتي، فكان صديقا وأخا.

وتابع الفنان على الحجار: كنت أنا وشقيقى طوال الوقت لازقين في بعض للغاية، حتى بعد ما تزوجنا وأنجبنا ولم نستطيع ترك بعضنا البعض لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، مستطردًا: شقيقى لم يقول لنا أنه مرض بشيء ولم يذهب لدكتور طوال حياته، كاشفًا موقفه بعد معرفته بوفاة شقيقه قائلاً: ابنه عصام كلمني قالي تعالى فروحت، وشلت الغطاء من على وشه ولقيته بنفس الهدوء والسكينة والرضا اللي بتكون دايمًا مرسومة على وجهه وهو عايش، وكان ضهره للسرير يشاهد اللاب توب على مباراة بلياردوا وكوب الشاي واخد منها بوقين، ولم يضايقه أحد ولا تعب ولا أي شيء، رحل في سلام شبه شخصيته، فكان طول عمره راضي رغم كل المتغيرات العجيبة التي قد تجعله غاضب.