شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يوجه صدمة قوية للقاطرة البلجيكية لوكاكو.. قرار مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مسئولي نادي الإنتر قد سئموا من المهاجم البلجيكي لوكاكو لاعب الفريق، خاصة أن اللاعب يقدم مستوي سيئ للغاية مع الفريق هذا الموسم منذ عودته إلى الإصابة، بجانب تكرر إصابات اللاعب بشكل كبير فى الأونة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن الإنتر أصبح بصدد الاستغناء عن لوكاكو وعودته مجددًا لفريقه السابق تشيلسي، حيث أن الفريق الإيطالي لا ينوي تفعيل بند الشراء الذي فى عقد اللاعب ويفضل عودته للبلوز بنهاية الموسم الجاري، لا سيما أن اللاعب يمتلك راتبًا ضخمًا يمثل أزمة كبيرة داخل الفريق.



تشيلسي فى ورطة بسبب لوكاكو

وأكدت بعض المصادر الآخري أن مسئولي تشيلسي لا يريدون إسترجاع اللاعب فى الفترة المقبلة، لا سيما أن اللاعب تعرض للعديد من الإصابات المزمنة فى الفترة الأخيرة، مما يجعل عودته للفريق عبئًا كبيرًا، فى الوقت الذي ما زال يبحث فيه مسئولي البلوز عن التعاقد مع لاعب جديد.



موقف لوكاكو من العودة إلى تشيلسي

ومن جانبه لا يمانع اللاعب أن تتم عودته إلى تشيلسي خلال الفترة القادمة بعد إنتهاء إعارته، خاصة أن اللاعب لا يري نفسه قادرًا على إستعادة مستواه داخل الكاليتشو فى الفترة الحالية، مفضلًا العودة إلى البلوز على أمل الظهور بشكل مغاير عن الفترة السابقة.