شهاب مرتضى ينهار امام شذى حسون ويقبل قدمها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:50 صباحاً - انهار المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري والمعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، لحظة لقائه الفنانة العراقية شذى حسون فانحنى امامها مقبلا قدمها.

وظهر شهاب في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي يركض باتجاه شذى حسون وعليه علامات الدهشة والتأثر قائلا “اخيرا شفتها يا جماعة ادق عليها ما ترد” ليقوم بعدها بالركوع امام قدمها باكيا.

وقد اثار الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعرب اغلبهم عن استغرابهم من المبالغة في اظهار لهفته على شذى حسون حيث كتب احدهم “اظن لو امه ما يسلم ع رجلها كذا” بينما تساءل اخر “ايش الدراما الغثيثة هذي”.