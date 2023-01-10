مي العيدان تنتقد تامر حسني: “متى يفهم انه كبر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:47 صباحاً - انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان فيلم “بحبك” للفنان المصري تامر حسني الذي عرض مؤخرا في صالات عرض السينما.

قالت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “فيلم فاشل متى يفهم تامر حسني انه كبر وحكاية كل فيلم يطلع اهو المز اللي لا يقاوم والنسوان حتقطع نفسها عليه واهو مو عارف يرضي مين ومين خلاص صارت ماصخه على تامر حسني ان يبحث عن محتوى اخر”.

وتابعت “والله اولا الطاقه الكوميديه اللي قدمها حمد المرغيني وهنا الزاهد ماكان احد قدر يكمل الفيلم”.

يذكر ان فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني وحمدي الميرغني وهدي المفتي وهنا الزاهد ومدحت تيخا وتأليف وإنتاج وإخراج تامر حسني في أول عمل من إخراجه سينمائيًا.