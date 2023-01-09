شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة MTM يثيرون حيرة متابعيهم ما بين الاعتزال والدعاية لأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيرة كبيرة وقع فيها متابعي حساب فرقة MTM على فيس بوك بعدما نشروا صورة ظهرت فيها عدة أشياء مما ظهروا بها في كليباتهم مثل خوذتهم ونظارة شمسية وكأنها آلة إلى خردة وعلقوا عليها بكتابة: "النهاية".

وهو الأمر الذى حير متابعيهم ما بين من رأوا في ذلك إشارة لاعتزالهم وآخرين وصفوا الأمر بأنه قد يكون دعاية لأغنية جديدة.



حساب MTM على فيس بوك

ويعد الفريق من أشهر الفرق الغنائية ممن خلطت ما بين نمط الراب و"آر أند بى" والهاوس، واشتهروا بأغان عديدة خلال انطلاقتهم منها "أمي مسافرة وهعمل حفلة"، وغيرها من الكليبات التى حققت شهرة واسعة لهم.

بعد ذلك ابتعدوا لفترة قبل عودتهم بانطلاقة غنائية جديدة مع بدايات 2020 بإطلاق ألبومها الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، والذي ضم في جعبته 8 أغنيات، منها "نوتي بوي"، و"بطريق"، ومزجت خلاله بين نمط الراب و"آر أند بي"، و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح الموسيقى الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، كما اعتمدت على تيمة زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية في البوسترات الدعائية للأغاني.