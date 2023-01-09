شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يُحيى ذكرى وفاة والدته الثانية ويعلق: صاحبة الفضل عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته بنشر عدد من الصور التي تجمعه بها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "الذكرى السنوية الثانية لأمى الغالية السيدة فادية الرداد و صاحبة الفضل عليا".



حسن الرداد مع والدته

واستكمل حسن الرداد حديثه بالدعاء لوالدته قائلاً: "اللَّهُمَّ برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها واعف عنها ووسِّع مدخلها ونوّر قبرها وارزقها جنّتك التي وعدت، اللَّهُمَّ أعطها جزاء الإحسان إحساناً أعظم منه، وجزاء الإثم عفواً عظيماً، فإنك أنت الكريم يا رحمن يا رحيم، اللَّهُمَّ افرش قبرها من فراش الجنة وأخرجها من ظلمات قبرها هذا إلى نور جنتك، وارزقها منزلاً مباركاً في جوار حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام".

يذكر أن الفنان حسن الرداد كشف عن أول صورة لنجله فادي، حيث نشر صورة كف الطفل وكتب أنه ولد في نفس يوم مولده وأنه أطلق عليه اسم فادي.

وكانت النجمة إيمى سميرغانم رزقت بطفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد، وهو نفس يوم عيد ميلاد زوجها 2 يناير، وخلال فترة الحمل نشرت إيمى أكثر من صورة لها عبر حسابها على انستجرام، أظهرت شكل حملها وكانت تعتمد إيمى على إخفاء بروز البطن وشكلها من خلال ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة.