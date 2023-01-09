شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي حديث السوشيال بعد لفتته الإنسانية تجاه الصحفيين فى عزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم طارق لطفي حالة من الحزن بعد رحيل والدته منذ أيام، وطالب وقتها من متابعيه الدعاء لها، وحرص وقتها الكثير من الفنانين وأصدقائه من خارج الوسط الفني على مواساتها وتقديم التعزية له.

وفاجأ طارق لطفي الصحفيين المتواجدين بالعزاء لتغطيته بأمر غير معتاد، فرغم حالة الحزن التي يعيشها بفقدان والدته، إلا أن طارق لطفي كان حريصًا على الاطمئنان على الصحفيين بسبب شدة البرودة ومع تساقط الأمطار طالب أمن المسجد بتوفير بعد الشمسيات للصحفيين وإحضار المشروبات الدافية لهم حتى يتغلبوا على برودة الجو.



طارق لطفي يتلقى عزاء والدته



طارق لطفي يتلقى عزاء والدته



طارق لطفي يتلقى عزاء والدته

وهو الأمر الذى تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الساعات الماضية، يحث تلقى الإشادات من رواد السوشيال ميديا لما بدر منه في العزاء غرغم أنه في عالم آخر بسبب رحيل والدته إلا أنه كان مهتمًا بالإطمئنان على الصحفيين في ظل الأجواء الباردة.

وحضر العزاء كل من: أحمد السقا وأمير كرارة ومحمد رياض وعلى الحجار ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان وخالد محمود وإيمى سالم وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى ومحسن منصور وإنجى المقدم ومحمد جمعة وإيهاب فهمى ودنيا عبد العزيز والمنتج تامر مرسى والمنتج حسام شوقى

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.