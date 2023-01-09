شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل ينهى الخلاف بين عازف الأورج محمد عبد السلام ومتعهد حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام في مقر نقابة الموسيقيين بحضور النقيب مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى وعدد من أعضاء مكتب النقابة، بعد أن وجهت له بلاغات بالتهرب من إحياء حفلات تعاقد عليها بناء على شكوى من متعهد حفلات.

وقام نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتصالح بين الطرفين، على أن يحل عبد السلام الأمور المادية مع متعهد الحفلات، مشيرًا إلى أن الإيقاف انتهى بالتحقيق معه وبوقوع التصالح بينه وبين متعهد الحفلات.

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار»