شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آدم ريتش فى منزله بلوس أنجلوس.. اشتهر بأدواره فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي آدم ريتش Adam Rich، الذى اشتهر في عالم هوليوود خلال طفولته ببطولة عدة أفلام أشهرها مسلسل Eight Is Enough، حتي توقع له الكثيرون مشوارًا مع النجومية حينما يكبر إلا أن ذلك لم يحصل وابتعد عن التمثيل ليصدم محبي أدواره برحيله مثلما ذكرت التقارير الأجنبية في تقاريرها حوله بعد وفاته بصورة مفاجأة عن عمر يناهز 54 عامًا.



ممثل هوليود وهو صغير

ويأتى ذلك بعدما توفي قبل أيام الممثل بوب بيني، الذى اشتهر بتأدية أدوار صغ يرة في عدة أفلام بما في ذلك Forrest Gump وSweet Home Alabama ، وذلك عن عمر يناهز 87 عامًا، وفقاً لما ذكرته المواقع الأجنبية مؤخرًا حول أستاذ الجامعة الذى اشتهر بدوره الأكاديمي أيضًا، وأفاد موقع AL.com أن بيني المولود في أنيستون عام 1935، كان شاعرًا أمضى ثلاثة عقود كأستاذ للغة الإنجليزية، وكان معظمه يدرس الشعر والنثر في جامعة ألاباما في برمنغهام.

ولعب بوب بينى دور البطولة في Sweet Home Alabama بالإضافة لأدوار صغيرة في أعمال أخرى ضخمة جعلت وجهه مألوفاً للكثيرين من محبي صناعة السينما.