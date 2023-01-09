شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي .. عقد قران وحفل بالشارقة وأغنية جديدة مع بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عام 2023، يشهد انتعاشة للنجم الإماراتى حسين الجسمي على المستوى الفني والشخصي أيضًا، فمع وداع عام 2022 واستقبال العام الجديد طل على جمهوره من خلال أعماله المميزة التي يعشقها جمهوره وأيضًا حمل مفاجأة لهم أيضًا.

عقد قران حسين الجسمي

بدأ الأمر بالمفاجأة، حيث فاجأ حسين الجسمي الجميع بعقد قرانه وسط حضور المقربين، وعلق النجم الإماراتى حسين الجسمي، عقب عقد قرانه خلال تدوينة على حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".



حسين الجسمي

حسين الجسمي يطرح أغنية "يارب تكون بخير"

طرح النجم حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، تحمل الأغنية عنوان "يارب تكون بخير"، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة.

حسين الجسمي يحيى حفل في الشارقة ليلة رأس السنة

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائيا في مدينة "خورفكان" بالشارقة احتفالاً بالعام الجديد، حيث قدم خلال احفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته، وقال حسين الجسمى: "أجمل مساء على أجمل جمهور من عروس الساحل الشرقي ودرة المدن "خورفكان" داري ومرباي، يسلم كف بانيها اللي جملها وأظهرها في أحلى صورة، سعدت بشوفتكم اليوم ويارب نقدر نسعدكم اليوم ودوم، كل عام وانتوا بخير".

حسين الجسمي يحتفل بزفافه

شارك المطرب الإماراتى حسين الجسمى، جمهوره الاحتفال بزفافه في أجواء عائلية، حيث شارك صورة له عبر "استورى" حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وحرص متابعيه على مشاركة الصورة وتقديم التهنئة.