شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفلة "شلبى": تم اختيارها فى الفيلم من بين 300 طفلة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما حصد أبطاله إشادات واسعة من قبل الجمهور، منهم الطفلة لافينيا نادر التي جسدت دور ابنة روبي خلال أحداث العمل.

وكشف نادر كمال والد الطفلة لافينيا كواليس مشاركتها في الفيلم، وقال لـ ”الخليج 365” إنه تم اختيارها من بين 300 طفلة أخرى لأداء الدور، وذلك بعد مرحلة من الاختبارات التي اتبعتها الشركة المنتجة، موضحًا: "كان فيه كاستينج معمول لاختيار دور الطفلة، وبعد ما أجرينا الاختبارات بلغونا إن المخرج بيتر ميمي اختار لافينيا من بين 300 طفلة أخرى".

وأكد أنها تقوم خلال الأحداث بدور طفلة تتعرض لصدمة عصبية بسبب فقدانها "الكلب" الخاص بها، وكان الطريقة الوحيدة لها في تجسيد الشخصية هي تعبيرات الوجه، مشيرًا: "قرأنا الفيلم ككل وشوفنا كل مشهد أيه المناسب وحاولنا نقرب لها المشاهد، أو بعضها تكون عاشتها عشان تعرف تعمل الريأكشن، ويكون طبيعي، ومن المشاهد ده كان مشهد موت الكلب بتاعها وده فعلاً حصل في الحقيقة.

وعن ردود الأفعال التي حصدتها على دورها في الفيلم، أوضح "كمال": "الفيلم مافيهوش كلام، كان حصلها حال نفسية، ونطقت آخر الفيلم، وإنك تشوف حد مش بيتكلم وبيتعمد على الرياكشن، ودا أظهر موهبتها، وخلى الناس كلها تتفاعل معاها ومع الدور وأشادوا بيها، ودا عمل صدى حلو، وكنت متوقع النجاح ليها لأنها اجتهدت في الدور، وأول يوم كانت متوترة جدا بس المخرج بيتر ميمي أداها الثقة اللي هي محتاجاها".

وكشف والد الطفلة لافينيا أنها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسلين، الأول: مسلسل "حضرة العمدة" برفقة الفنانة روبي، حيث تجسد دور بنت مسيحية تتعرض إلى الاضطهاد، كما تشارك في مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، حيث تقوم بدور حنان مطاوع وهي صغيرة.

وأشار أن ابنته تشارك أيضا في فيلم "شماريخ" مع الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، وأن معظم مشاهدها تجمعها بآسر، مضيفا أن مثلها الأعلى: يسرا، دينا الشربيني، منى زكي، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، تامر حسني.