شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي: السينما فى هوليوود حاليًا تمر بأيام مظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى مارتن سكورسيزي، مخرج فيلم Goodfellas، أن السينما تمر "بأيام مظلمة" مع الوضع الحالي لـ هوليوود، وذلك أثناء حضوره حفل توزيع جوائز New York Film Critics Circle، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ووصف سكورسيزي الأمر بـ الخبيث، خاصة وأنه أكد على ان هو وزملائه من صناع السينما العالمية في هولييود عليهم عبء كبير في إخراج أنواع مختلفة من الأفلام التي يقدمونها، وصرح قائلاً: "أنا يائس من شكل المستقبل الفني".



مارتن سكورسيزي

وأكمل سكورسيزي: "لفترة طويلة الآن، يرى الكثير منا أفلامًا تتيح لنا معرفة إلى حد كبير إلى أين تذهب السينما في هولييود، ولا أعرف كيف يمكن أن يتطور الأمر".

وأنهى سكورسيزي قائلا: "ما يحدث حاليا في عالم السينما أمر ماكر، حيث يمكن للعاملين أو متابعى السينما أن يصمت لفترة عما يراه، ومن ثم يعتاد علي الأمر، ولكن في النهاية سيؤدى هذا إلى اليأس من مستقبل الشكل الفني، وخاصة للأجيال الشابة ".

وكان قد تعاقد الممثل ليوناردو دى كابريو على بطولة عمل جديد يتعاون فيه مع المخرج مارتن سكورسيزى للمرة السادسة في تاريخهما ومسيرتهما الفنية الذى اعتاد فيها الجمهور على التمتع بأعمال تجمعهما خلال سنوات، استطاع فيها النجمان تكوين ثنائى بارز وناجح في سماء السينما العالمية.

موقع The Hollywood Reporter بدوره اشار لأن العمل سيكون مفاجأة سارة لكافة المترقبين للعمل السادس الذى يجمعهما، نظراً لكونه مأخوذ عن رواية تتطرق حول قصة السفينة البريطانية Wager، والتي تعرضت لتحطم في جزيرة قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، وخلال الأحداث يرصد العمل كفاح القبطان وطاقم السفينة للبقاء على قيد الحياة، حيث يخوضون عددًا من المغامرات المثيرة أثناء محاولاتهم فى النجاة بحياتهم.