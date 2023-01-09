شكرا لقرائتكم خبر عن 56 عامًا على عرض "معبودة الجماهير" وسبب رفض العندليب مشاركة يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 56 عامًا على عرض فيلم "معبودة الجماهير"، وطرح الفيلم في 9 يناير 1967 والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

والفيلم من بطولة، شادية وعبد الحليم حافظ ويوسف شعبان وفؤاد المهندس وحسن فايق و نادية عزت و محمد رضا و زينات صدقى، وتأليف مصطفى أمين و إخراج حلمى رفلة.





وقال يوسف شعبان خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية، عام 2016، إن الفنانة شادية كانت من أكثر الداعمين له فى فيلم معبودة الجماهير، وأضاف أنه وقتها كان عبد الحليم حافظ رافضا لفكرة تقديمه للدور خوفا من سرقة الأضواء منه، لأن العندليب كان يريد أن يكون أعظم ممثل مثلما كان أعظم مطرب.

وأضاف شعبان أن الخلاف ظل أسبوعا، وشادية كانت تدعمنى وحليم يرفض، إلى أن قام حلمى رفلة بالحديث مع مصطفى أمين والذى قال إن يوسف شعبان أفضل من يقدم الدور ووقتها العندليب لم يعترض.

وأوضح قى حديثه:"بعدما قدمت عدد من الأدوار كتبت عنى الصحف أننى أستطيع أن أخطف الكاميرا من الفنان الذى يقف أمامى، ووقتها أراد عبدالحليم أن يكون الممثل الأول فى العالم العربى بعد أن أصبح المطرب الأول، واعترض حليم على مشاركتى فى الفيلم ولكن شادية أصرت على أن أؤدى الدور، لأننى كنت تعاونت معها فى أكثر من عمل، وأصركل منهما على رأيه وظل الديكور لمدة 3 أسابيع دون تصوير بسبب خلاف شادية وعبدالحليم"

وعن كيفية مشاركته فى الفيلم بعد خلاف شادية وحليم حوله قال الفنان يوسف شعبان :"تفتق ذهن المنتج والمخرج حلمى رفلة أن يسأل صاحب القصة الكاتب الصحفى مصطفى أمين عمن يرشحه للقيام بالشخصية فرشحنى أيضا، فلم يعترض حليم"