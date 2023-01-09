لن تصدّق من هو الفنان الذي تزوج أم منة شلبي “عرفيًا” وطلقها بعد أيام؟!.. ممثل شهير ونجم مسلسل رأفت الهجان

كتب امير فتحي في الاثنين 9 يناير 2023 06:50 مساءً - قصة حب قوية جمعت الراقصة المصرية زيزي مصطفى بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وقد استمرت لمدة خمس سنوات.

وقد تم الكشف عن قصة حب زيزي ومحمود عام 1977، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام أخبارا تفيد بأن الراقصة زيزي مصطفى متهمة بحرق سيارته، وأنها ستمثل أمام النيابة المصرية بسبب هذه التهمة.

وقد قيل وقتها أن محمود عبدالعزيز اتهم زيزي بهذه التهمة، مؤكدا أن الدافع وراء قيامها بذلك هو رفضه للزواج منها، لكن زيزي أنكرت في التحقيقات قيامها بحرق سيارة محمود عبدالعزيز، وقالت إنه يقوم بمثل هذه الأمور لأنها هي من رفضت الزواج به، وأنه طلب منها الزواج كثيراً ولكنها رفضت، خاصة وأنها ستتزوج بآخر.

خبر مصالحة زيزي مصطفى مع محمود عبدالعزيز

زيزي مصطفى تزوجت محمود عبدالعزيز عرفيًا

وبعد سنوات طويلة، تحدثت زيزي مصطفى عن قصة حبها لمحمود عبدالعزيز، خلال استضافتها -سابقًا- في برنامج “بالألوان الطبيعية” على شاشة “دريم”، ووصفته بأنه “حب عمرها”.

زيزي مصطفى رفضت خلال الحلقة أن تحسم الأقاويل التي أثيرت حول زواجهما، لكنها أثارت الجدل بقولها: “تقدري تقولي تزوجنا عرفيا لمدة قصيرة”.

وتحدثت زيزي عن الدعوى القضائية التي تم اتهامها فيها بحرق سيارة محمود عبدالعزيز، حيث قالت: ”ذات مرة تم اتهامي بحرق سيارة محمود عبدالعزيز، والنيابة استدعتني للتحقيق، وهذا الأمر أدى الى اندهاش محمود عبدالعزيز وظل يسأل وكيل النيابة لماذا تم استدعاء زيزي، ولمَ يتم استجوابها وما علاقتها بالحادث؟”

صورة تجمع زيزي مصطفى مع بوسي شلبي عمة إبنتها وأرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

وأكدت أن الإعلامية بوسي شلبي أرملة محمود عبدالعزيز تعتبر عمة ابنتها الفنانة منة شلبي، مؤكدة أنها كانت تلازم محمود عبدالعزيز بالمستشفى مع زوجته بوسي شلبي، خلال فترة مرضه الأخيرة.

والجدير بالذكر أن محمود عدالعزيز هو من قدم الفنانة منة شلبي، ابنة زيزي مصطفى، في السينما من خلال فيلم “الساحر”، الذي كان بمثابة الانطلاقة لمنة شلبي في عالم الفن، فكانت عبارة عن ولادة فنية ربما لم تكن لتتم لولا العلاقة الطيبة بين الساحر ووالدتها.

زيجات زيزي مصطفى الـ 6

يعد والد منة شلبي هو الزوج السادس للراقصة زيزي مصطفى، حيث أنها كانت قد تزوجت قبله خمس مرات، بينما تعد هي الزوجة الثانية له.

وزيزي مصطفى هي من طلبت الزواج منه، ولكنه تردد في البداية لأنه كان متزوجًا بأخرى، ولكنه تزوجها في النهاية وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة شلبي في 24 يوليو عام 1982، وقد انفصـلا بعد فترة قصيرة.

يُذكر أن الراقصة زيزي مصطفى قد تزوجت 6 مراتن وكانت الزيجة الأولى من مجدي فواز، وبعد انفصالهما تزوجت مرة ثانية من رجل من خارج الوسط الفني، لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى أسبوعين لرفـــضها رغبته في اعتـــزالها الرقص.

أما زيجتها الثالثة فكانت من شاب يدرس بكلية التجارة وصاحب أحد الملاهي الليلية التي تعمل بها، وبعد انفصالهما تزوجت الراقصة المصرية للمرة الرابعة من شخص من خارج الوسط الفني.

كما قيل أن الزوج الخامس في حياة زيزي مصطفى هو الفنان محمود عبد العزيز، وأنه جمعتهما علاقة زواج عرفي، بحسب تصريحات الراقصة المصرية.

والزوج السادس لزيزي مصطفى هو رجل الأعمال محمد هشام شلبي، شقيق الإعلامية بوسي شلبي والذي أنجبت منه “زيزي” ابنتها الوحيدة الفنانة منة شلبي.

ويعيش رجل الأعمال محمد هشام الدين شلبي في الخارج منذ سنوات طويلة، وتحديدا عقب انفصاله عن الفنانة زيزي مصطفى، ثم عاد قبل سنوات لحضور عرض خاص أحد أفلامها، إلا إنه سرعان ما سافر مجددًا لإجراء جراحة قلب مفتوح، ومؤخرا زادت آلامه الصحية مما استلزم بقاء منة بجواره تارة وسفره لاستكمال العلاج بالخارج أخرى.

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