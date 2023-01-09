شكرا لقرائتكم خبر عن watch it مكتبة زاخرة بكنوز من الأعمال الوثائقية من أم الدنيا لـ النداهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط جرعة الدراما والسينما المتنوعة ما بين المحلية والعالمية على منصة watch it يأتي قسم الوثائقيات على رأس الأقسام التي يجب على جمهور المنصة زيارته والاستمتاع بالمحتوى المقدم على المنصة حيث تقدم المنصة ما يقارب الـ40 فيلمًا وثائقيًا متنوعًا ويرضي أذواق الجميع حيث تضم أفلام أم الدنيا وهو سلسة أفلام تتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.

تقوم الفنانة سوسن بدر بحكي قصة فيلم "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي وهو كتابة وإخراج محمود رشاد، إضافة إلى فيلم الحضارة الفرعونية، من إخراج شادي عبد السلام وفيلم أبو سمبل، ومفاتيح العودة من إخراج لمياء رمضان.

كما يضم القسم أفلام الساحر محمود عبد العزيز، وعاشق الروح عن الموسيقار محمد عبد الوهاب، ورحلة حب رحلة السينما المصرية، وخماسية نجيب محفوظ، و6 أيام عن قصة نجاح المصريين في تحرير السفينة الجانحة إيفر جيفن وإعادة فتح المجرى الملاحي في قناة السويس في 6 أيام فقط، وهو بطولة إياد نصار وعمرو شريف وإخراج وائل فرج وملحمة العبور والذي يتناول ملحة حرب أكتوبر المجيدة وفيلم النداهى واحة سيوة وهو الفيلم الذي يأخذك في رحلة إلى واحة السحر والجمال من خلال حكايات من جنسيات مختلفة جاءت من كل العالم وأخذت من واحة سيوة أرض الجمال والأسرار وظن يعيشون فيه لينقلوا تجربتهم بتفاصيلها عن هذه البقة السحرية من مصر والتي لا يزروها أحد إلا ويشتاق للعودة إليها من جديد.