شيرين عبدالوهاب تتخلى عن شعرها مجددًا.. شاهدوا كيف ستظهر في حفلها القادم!!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 يناير 2023 05:43 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بعد أن خضعت لجلسة قص شعر جديدة، استعدادا لحفلها القادم.

حيث بدأت “شيرين” في لبنان الاستعداد لحفلها المنتظر بالكويت يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري ويعدّ هذا الحفل هو الظهور الفني الأول لها، عقب تجاوز أزمتها الصحية وعودتها إلى زوجها المغني حسام حبيب.

مصفف الشعر اللبناني طوني المندلق، نشر عبر صفحته في موقع “إنستجرام“، مقطع فيديو خلال وجود شيرين عبدالوهاب داخل الصالون الخاص به، وكتب معلقا: “لوك عام 2023، لنجمتنا شيرين عبدالوهاب، استعدوا لحفلها في الكويت”.

ويتعاون “المندلق” مع شيرين منذ أكثر من 8 سنوات، إذ يتولى تصفيف شعرها في مختلف أعمالها، و هو من تولى إعادة تنسيق الشعر، قبل مشاركتها في حفل افتتاح برنامج “الدوم”، عقب واقعة ظهورها “حليقة الرأس”.

حفل شيرين المرتقب في الكويت

تستعد الفنانة شيرين للقاء جمهورها في حفل الكويت بعد غياب عدة أشهر ومرورها بتقلبات في حياتها الشخصية حالت دون لقاء جمهورها وطرح أغنيات جديدة، وذلك خلال حفل جديد في الكويت، يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، والذي كان من المقرر إحيائه يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الماضي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الكويت، ولكن تأجل بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها.

الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب

وفور إعلان شيرين عن إقامتها لهذا الحفل وتلقت العديد من التعليقات السلبية من قبل جمهورها ورواد صفحتها والذين اتخذوا منها موقفا سلبيا عقب عودتها لحسام حبيب مجددا بعد الخلافات التى كانت بينهما، بالإضافة إلى أزمتها مع شقيقها محمد ودخولها المصحة النفسية.

تعليقات سلبية من الجمهور

وقام عدد كبير من رواد صفحتها بمهاجمتها مؤكدين على عدم حضورهم لحفلها سواء كان فى الكويت أو فى أى بلد عربي بعد مافعلته مع حسام حبيب والذين يعتبرونه أنه سبب رئيسي فيما وصلت إليه الآن وكتب أحد روادصفحتها رأيه فى هذا الحفل قائلأ: محد راح يحضر الحفل كلها متحملة عليكي من أخر موقف، فيما كتب أخر: أنا مش جاى خلى حسام ينفعك.

كما كتب أخر : خلى حسام يحضر الحفلة، وأخيرا قال أحد جمهورها اعتذري لى لو سمحتي الأول خذلتيني مع حسام حبيب.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

تتنوع فئات تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بين 10 فئات، على النحو الآتي: الأولى Bronze بـ 30 دينارا كويتيا أي يعادل 2،421 جنيه، والثانية Silver بـ 45 دينارا كويتيا أي يعادل 3،631 جنيه، والثالثة Gold بـ 65 دينارا كويتيا أي يعادل 5،245 جنيه، والرابعة Platinum بـ 70 دينارا كويتيا أي يعادل 5،649 جنيه، والخامسة DIAMOND B بـ 90 دينارا كويتيا أي يعادل 7،263 جنيه، والسادسة DIAMOND A بـ 110 دينار كويتي أي يعادل 8،878 جنيه، والسابعة ROYAL B بـ 130 دينارا كويتيا أي يعادل 10،491 جنيه، والثامنة ROYAL A بـ 150 دينارا كويتيا أي يعادل 12،105 جنيه، والتاسعة VIP بـ 180 دينارا كويتيا أي يعادل 14،526 جنيه، والعاشرة والأخيرة VVIP بـ 200 دينار كويتي أي يعادل 16،140 جنيه.

شروط حفل شيرين عبد الوهاب

– لن يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

– لا يُسمح بدخول مَن هم عمر 10 سنوات أو أقل، ولا يدخل مَن هم دون سن 16 عام بدون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عام.

– لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.

– لا يُسمح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم.

– تمنح التذكرة الدخول لمرة واحدة إلى The Arena Kuwait.

– لا يُسمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية في المبنى.

– يُطلب من الزوار الجلوس دائمًا أثناء أداء الحدث وممنوع الوقوف أو الرقص.

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