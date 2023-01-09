خسر نصف وزنه.. ظهور صادم لـ أحمد السقا في عزاء والدة طارق لطفي.. لن تتوقع كيف أصبح الآن! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 9 يناير 2023 05:43 مساءً - تفاجئ الجمهور بظهور النجم أحمد السقا، بشكل مختلف في العزاء للنجم طارق لطفي في وفاة والدته في مسجد الشرطة بالتجمع الأول،

حيث ظهر أحمد السقا، خلال الصورة فاقد أكثر من نصف وزنه الأمر الذي أثار حيرة الجمهور وأخذوا يتسائلون عن السبب.

وبدأ توافد النجوم على العزاء، وكان في مقدمتهم أحمد السقا، الذي حرص على مواساة طارق لطفي، في عزاء والدته .

السقا أبرز الحضور في عزاء والدة طارق لطفي

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضي، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك“، “انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على “انستجرام”: “البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي”، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على “فيسبوك”: “البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره”.

مسرحية “سيدتي الجميلة” أحدث أعمال السقا

وعلى الصعيد الفني، أعاد أحمد السقا تقديم رائعة “سيدتي الجميلة” على المسرح مرة أخرى بعدما نجحت نجاحًا كبيرًا من خلال أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس والنجمة شويكار، حيث تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في مدينة 6 أكتوبر، ويحسب لصناع العمل على جرأة قرار إعادة تقديم “سيدتى الجميلة” بطريقة حديثة ومبتكرة.

ورغم أن العرض تلقى هجومًا قبل عرضه، إلا أن السقا بصدر رحب قال: “ليه تحرمونى من أنى أقدم حاجة لفنان عظيم زى فؤاد المهندس”، وبهذه الكلمات أنهى السقا الجدل حول العمل المسرحى الرائع، ليشهد الجمهور على مغامرة جديدة متميزة ومختلفة.

وتعيد ريم مصطفى، مع النجم أحمد السقا تقديم مسرحية “سيدتى الجميلة” على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

ويجسد «السقا» شخصية كمال التى قدمها فؤاد المهندس، وتجسد ريم شخصية «صدفة» التى قدمتها شويكار، والمسرحية مقتبسة من مسرحية «بجماليون» لجورج برنارد شو، وتم تقديمها فى أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول كمال الذى يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة، فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

أحدث أعمال السقا في السينما

الجدير بالذكر أن السقا قام مؤخرًا بالبطولة مع الفنانة منى زكي بـ “فيلم العنكبوت“، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، والذي يشهد عودته للسينما من جديد بعد غياب 4 سنوات، وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير، حول تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها للشباب ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، فيما تحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبدالوهاب، بجانب ضيف الشرف محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتظر السقا، عرض “فيلم السرب“، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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