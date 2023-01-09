شكرا لقرائتكم خبر عن تقدر.. نموذج لعرض مسرحى شامل يحمل رسائل إيجابية وطاقة أمل للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهما اختلفنا بفكرة مصر الأمل والقدرة.. سلما في سكة خُضرا.. دي عروسة ماشية بتتمختر" بهذه الكلمات انتهى العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "تقدر" تاليف الدكتور مدحت العدل واخراج بتول عرفة وبطولة كل من يسرا وحنان مطاوع وأكرم حسني وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وفريق بلاك تيما وكارول سماحة وعدد من الأطفال.

العرض يمنح من يشاهده طاقة أمل بما يحمله من رسائل إيجابية كثيرة وبما يطرحه من أفكار لفتح عقل المشاهد وتغيير موده للأفضل وحسه علي حب وطنه، والاعتزاز والفخر بما حققه من انجازات عظيمة علي مر تاريخه.

يبدأ العرض بأغنية "تيجو نحلم" غناء أسماء أبو اليزيد مع مجموعة من الأطفال الموهوبة التي تقابل اللاعب المصري العالمي محمد صلاح بتقنية الهولوجرام التي صممها فريق عمل من أوكرانيا ظل لمدة شهر كامل يعمل حتي يخرج العرض بهذا الشكل المحترف ، والاشراف العام علي الهولوجرام والجرافيك محمد جلال .

ظهور محمد صلاح ونصائحه للأطفال بالاختلاف ولكن باحترام، ثم يحكي عن تجربته في الاحتراف وينصح الاطفال بنصائح ذهبية للتأكيد علي قيم معينة ومفاتيح للنجاح من خلال خبرته وتجربته في الاحتراف والتعامل مع الأجانب واحترامه لعاداتهم ودينهم وهو ما وجده منهم أيضا في احترامهم لدينه وعاداته وتقاليده .

"مصر لينا وحدنا" غناء الأطفال مع فريق بلاك تيمة الذين صنعوا بهجة بأغنية "الهاشتاجات .. بوظت كل الحاجات"، في مشهد غنائي مهم يعبر عن سلبيات السوشيال ميديا ومدي تأثيرها علي الأطفال بشكل سلبي ، فهي سلاح ذو حدين.

الكلمة نور وبعض الكلمات قبور ..جملة من مسرحية كتبها عبد الرحمن الشرقاوي من المونولوج الشهير للحسين شهيدا وثائرا تقولها يسرا لتؤكد علي أهمية وقيمة وخطورة الكلمة ، ظهور يسرا مع الأطفال وحديثها عن قيمة العلم وقولها أن ( الناجح في شغله هو الاحسن ) كان رسالة مهمة من رسائل العرض ، وتوجه رسائل للاعلام من اجل اظهار نجاحات الرموز المصري مثل نجيب محفوظ كمثال ونري علي الشاشة لحظات تتويج نجيب محفوظ بجائزة نوبل ، ثم يظهر نجيب محفوظ للاطفال ليحدثهم عن هدفه وفلسفته في الحياة واهمية الادب بالنسبة له ، وكيف تعلم من المصريين واستفاد من تجاربهم ونهل منها ، ويكشف لهم عن ان اجدادنا القدماء كانوا كتاب عظام ، ومنهم الكاتب المصري القديم اول من كتب القصة في التاريخ .

محمد الشرنوبي يغني " المعرفة حاجة مشرفة " ليؤكد علي قيمة واهمية الكتاب والقراءة ، ويظهر محمد فراج ليؤكد علي قيمة المعرفة والعلم، ويحدث الاطفال عن قيمة العلم عند القدماء المصريين ومعرفتهم بعلم الاجنة وسبقهم للعالم في هذه الفكرة فقد سبقوا العالم ، وحاليا لدينا علماء مثل مجدي يعقوب ويمنح فراج الاطفال معلومات عن حياة مجدي يعقوب ومسيرته، وتسال طفلة عن وجود السيدات في الانجازات ، فيشرح لهم فراج اهمية المرأة ويدلل بنماذج مثل ام كلثوم ونبوية موسي وسهير القلماوي ونماذج كثيرة من سيدات مصر الناجحات العظيمات .

منحت كارول سماحة العرض بهجة وهي تغني مش هنسكت علي اللي كان .. احنا اتحررنا جدا ، ونفس البهجةصنعها أكرم حسني وهو يحدث الاطفال عن النماذج المصرية التي حققت العالمية ، ومنهم محمد صلاح بخفة دمه المعهوده ، ويحدثهم عن النماذج والمهن التي تصنع وتزرع وتعالج ، ونماذج من الشهداء الذين ضحوا من اجلنا بارواحهم ونشاهد عبر الشاشة صور الشهداء ، كما يتحدث عن نماذج عالمية مصرية مشرفة مثل المهندس هاني عازر .

كل هذا الاجزاء من العرض غلب عليها الغناء والاستعراض واستخدام تقنية الهولوجرام التي كانت أحد عناصر الابهار ، ولكن الجزء الاخير من العرض كان الجزء الدرامي، ومشهد عن تحرير مصر من الهكسوس يربط اجازات مصر في عهد أحمس وربطه بما وصلت اليه مصر في عصرنا بما تحققه الدولة المصرية حاليا من انجازات ومصر تقدر في كل العصور.

احمد الرافعي جسد شخصية ملك الهكسوس( ابو فيس ) وقدمت حنان مطاوع شخصية جلالة الملكة ام احمس

التي تحمس ابنها علي الحرب وتحرير البلاد وتطلب منه العودة بارض الوطن ، ويترك احمس حكم البلاد لوالدته التي توصيه بتقدم الصفوف ليكون قدوة لجنوده وان يضرب لهم المثل في الشجاعة ، وتطالبه بالعودة اما منتصرا او شهيدا، وتقول له اخيرا : عود بالأرض أو لا تعد .

المعركة الحربية بين جيش أحمس وجيش الهكسوس تنفيذها اخراجيا علي المسرح كان مبهر ونفذ بطريقة احترافية وكان الهولوجرام بطلا في المعركة أضاف لها عنصر الواقعية والاقناع .

( تقدر ) عرض مناسب جدا اتمني عرضه في كل المدارس لإحياء المسرح المدرسي فهو عرض مزج الحلم والقدوة في التاريخ والحاضر والمستقبل يحمل كل عناصر الابهار في ديزاين الديكور الجرافيك وموسيقي ميشال فاضل وألحان إيهاب عبد الواحد مبهرة .

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‏عرض " تقدر " اخراج بتول عرفة وتاليف مدحت العدل ومدير المشروع هاني الطمباري، ومدربة تمثيل الاطفال تيسير عبد العزيز، ومساعد مدير المشروع هاجر سعيد النحراوي، وديكور محمود صبري ،ومصمم استعراض هادي عواضة .