شكرا لقرائتكم خبر عن "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يتخطى 16 مليون جنيه إيرادات خلال 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" أمس الأحد إيرادات بلغت مليونا و103 آلاف و844 جنيهًا، محتلاً المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 16 مليونا و850 ألفا و993 جنيها، اذ انطلق فى دور العرض يوم 28 ديسمبر الماضى.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ما لهاش لازمة".

ويعرض حاليا في دور السينما بجوار "نبيل الجميل أخصائي تجميل" و"شلبي" 3 أفلام هي "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، و"فضل نعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، و"هاشتاج جوزني" بطولة أمير المصري ومايان السيد.

ومن المقرر أن تستقبل دور السينما المصرية خلال الفترة المقبلة عدة أعمال منها "المطاريد" و"أخي فوق الشجرة" و"اتنين للإيجار" وغيرها من الأفلام.