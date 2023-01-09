شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن مشاركتها فى مسرحية "تقدر": سعيدة برجوع المسرح المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة بالمشاركة في العرض المسرحي "تقدر" الذي تم تقديمه اليومين الماضيين بدار الأوبرا المصرية، ضمن مبادرة عودة المسرح المدرسي، ونشرت صور لها من كواليس العمل، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "فرحانه جدا بتجربه "تقدر" وتجسيدي للملكة المصرية إياح حتب".

وتابعت: "وكنت ومازلت بحلم بتقديمها في الدراما وسعيده أكتر برجوع المسرح المدرسي، شكرًا للمخرجة الجميلة بتول عرفة أنها أعطتني الفرصة للمشاركة في العمل المهم ده".



حنان مطاوع

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

وأعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بإخراج العرض المسرحى "تقدر" ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسى من جديد، قائلة في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "بدأنا التحضير للمشروع من فترة بالتعاون مع السيناريست مدحت العدل، مضيفة أن التقنيات في المسرحية وخاصة الهولوجرام، استغرقت الكثير من الوقت في التحضيرات للخروج بالشكل المناسب يليق بالعرض.

وأشارت إلى أنها مبسوطة بالتعاون مع كل الفنانين المشاركين في العمل التي تشرفت بالعمل معهم ومنهم سبق التعاون معهم في أعمال سابقة، بالإضافة إلى تواجد الأطفال والوجوه الجديدة حيث لديهم أمل في تقديم شيء مهم يكون إضافة لهم.