شكرا لقرائتكم خبر عن 50Cent يعمل على تحويل فيلم 8 Mile لـ إيمنيم إلى مسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مغنى الراب Cent 50 أنه بدأ العمل على تحويل فيلم 8 Mile إلى مسلسل جديد من المقرر ن يحمل نفس الاسم، العمل الذى كان مستوحى من حياة مغنى الراب إيمينيم، وطرح في خلال عام 2022، وقام ببطولته إيمينيم نفسه.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم يكشف Cent 50 عن أي من أبطال العمل الجديد، الذى لم يعلن عن موعد مبدئ لطرحه على شاشات التليفزيون، ومن المتوقع عرضه على شبكة Starz.



Cent 50 وايمنيم

وصرح Cent 50 قائلا:"سأقوم بإنتاج 8 Mile للظهرو على الشاشة الصغيرة، والذى سيكون عمل ضخم، خاصة وأننى اعتقد أن حياة إيمينيم يجب أن تكون موجودة، لأنه من الشخصيات المهمة بالنسبة لي أن ييطلع على حياته الشباب".

صدر فيلم 8 Mile في عام 2002 وأخرجه كورتيس هانسون، قام الفيلم ببطولة إيمينيم في قصة مبنية بشكل كبير على حياته وصعوده إلى النجومية، ولعب إيمينيم دور جيمى، مغني الراب الذي يستخدم مسرح B-Rabbit ورحلته لبدء مسيرته في موسيقى الهيب هوب.

قام ببطولة الفيلم كيم باسنجر، بريتاني ميرفي، ميخي فيفر، من بين آخرين، وفاز إيمينيم بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية بعنوان "Lose Yourself".

وكان قد اتهم مغنى الراب الأمريكى الشهير Cent 50 المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري بأنها تنتقد النجوم الذكور ذوى البشرة السوداء الذين اتٌهموا بمزاعم الاعتداء الجنسى بينما تجاهلت وينفرى الرجال اصحاب البشرة البيضاء الذين يواجهون مزاعم مماثلة.

وجاء انتقاد نجم الراب الشهير لأوبرا وينفرى على إنستجرام ، بعد الإعلان عن استعدادها لإنتاج فيلم وثائقى يدعم حملة #MeToo ويركز على على المزاعم التى يواجهها مغنى الراب راسل سيمونز.

نشر Cent 50 صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " تجمع أوبرا وينفرى وراسل سيمونز وعلق على الصورة: "لا أفهم لماذا تلاحق أوبرا الرجال السود".