شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيرى فى تاريخ إمارة الشارقة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة حفل النجم تامر حسنى الذى أقيم بالشارقة، مباشرةً على المسرح، أن النجم المصري تامر حسني حقق نجاح استثنائي بدولة الإمارات منطقة الشارقة، حيث أصبح الحفل كامل العدد و انتهت بطاقاته قبل موعد الحفلة بشهر.



حفل تامر حسني في الشارقة (6)



حفل تامر حسني في الشارقة (7)



حفل تامر حسني في الشارقة (8)



حفل تامر حسني في الشارقة (9)



حفل تامر حسني في الشارقة (10)



حفل تامر حسني في الشارقة (1)



حفل تامر حسني في الشارقة (2)



حفل تامر حسني في الشارقة (3)



حفل تامر حسني في الشارقة (4)



حفل تامر حسني في الشارقة (5)

ويعد ذلك نجاح كبير لم يحدث من قبل مع اي فنان عربي او عالمي داخل الإمارات و هذا ان دل فهو يدل على المحبة الحقيقية الاستثنائية للنجم المصري تامر حسني داخل قلوب الشعوب العربية