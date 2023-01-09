بعد الحديث عن خيانته الزوجية..لن تصدّق من هي النجمة التي وقع أحمد آدم في غرامها.. هويتها صادمة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 يناير 2023 03:50 مساءً - أثار الفنان المصري أحمد آدم الجدل في الساعات الماضية وتصدر محركات البحث، وذلك بعدما كشف خلال أحدث لقاءاته التليفزيونية عن تفاصيل خاصة بعلاقته بزوجته، وكيف سامحته بعد خياناته المتكررة لها.

أكد أحمد آدم أن زوجته لم تكشف خيانته كما يتردد، لكنه في أوقات المواجهه يعترف دائما بالحقيقة، وأكد على حبه الشديد لها، واستكمل كلامه قائلا “وكانت بتقولي “لما أقفشك تنهي العلاقة”.

من هي الفنانة التي أحبها احمد آدم؟

ولم تكن تلك هي المرة الاولى التي يتطرق “آدم” إلى الحديث عن علاقاته النسائية، حيث كشف في لقاء تلفزيوني آخر بشكل مستتر عن هوية حبيبته الفنّانة الشهيرة، ولكن أعلن حروفها وترك للمشاهدين حلّ اللغز.

وكشف آدم خلال ضيافته ببرنامج “شيخ الحارة” الذي كانت تُقدّمه بسمة وهبة قبل سنوات أنّه شارك ممثلة في بدايتها في عمل ما، ووقع في حُبها، لكنّها رفض أن يذكر اسمها.

وأكّدت بسمة وهبة أنّها سألت المُمثّلة وأكّدت أنّها لن تنزعج إذا أفصحت الأمر، لكنه رفض ذكر اسمها، وقال إنّها إنسانة جميلة وممثلة رائعة، ولا زال الود والاحترام بينهما رغم أنّ الأمر مرّ عليه أكثر من 15 عاماً.

الفنانة غادة عبد الرازق

وأوضح آدم أنّ زوجته كانت تعرف بالأمر، ولكن لا داعي لذكر اسم الفنّانة، ولكن مع ضغوطات بسمة وهبة، كشف آدم عن الحرف الثاني من اسمها وهو حرف “الألف”، والحرف الثالث “دال”، واسم والدها يبدأ بـ “ع”، ثم قال “دودو دي عسل”.

وأشارت معظم التوقعات إلى فنانة شهيرة، حيث توقّع الكثيرين أنّها النجمة غادة عبد الرازق لأنّها اشتركت بالعمل مع احمد آدم في مسرحية “حودة كرامة” 1998 وهو العمل الوحيد والأخير الذي جمعهما في بداياتها.

فيلم “جوازة بالعافية” يجمع غادة عبدالرازق وأحمد آدم فى السينما

وعلى الصعيد الفني، بدأ النجمان أحمد آدم وغادة عبد الرازق تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى،

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

الخليج 365

الخليج 365