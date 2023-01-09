شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تشارك فى تحدى رقصة Wednesday مع بيومى فؤاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، فى تحدى الرقص على طريقة مسلسل Wednesday برفقة الفنان بيومي فؤاد، حيث نشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهى متنكرة في زى مستوحى من أزياء بطلة المسلسل المتصدر التريندات، في حين ظهر بيومي فؤاد بشخصية "ثينج" التي تلاحق البطلة، ثم رقص الثنائي في الفيديو علي أغنية Bloody Mary للنجمة ليدي جاجا التي أصبحت مرتبطة بمسلسل Wednesday وتصدرت علي تيك توك.



دنيا وبيومي يشاركان في تريند Wednesday



دنيا سمير غان وبيومي فؤاد

عالم الفنتازيا Wednesday يعود بموسم ثان على نتفليكس

وبعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من مسلسل الفنتازيا والغموص Wednesday عبر نتفليكس التليفزيونية، قررت المنصة تجديد المسلسل لموسم ثان بشكل حصري لاستكمال مغامرات وينزداي آدامز الغامضة.

وفى تصريحات لمؤلفي العمل الدرامي ألفرد غوغ ومايلز ميلر، لصحيفة Tudum، عبرا عن فخرهما بالعمل الدرامي الذى استحوذ على عدد مشاهدات 1.237 مليار ساعة مشاهدة في أول 28 يوماً من عرضه، مؤكدين استمرار تعاونهما في الموسم الثانى على منصة نتفليكس.



دنيا وبيومي في رقصة Wednesday

بوستر المسلسل

ويواصل مسلسل Wednesday الذي أنتجته شركة MGM Television، نجاحاته عبر الكثير من المتسويات خلال فترة عرضه الأول في نوفمبر 2022، حيث أصبح ثالث أكثر مسلسل عبر منصة نتفليكس تحقيقا للمشاهدات بعد مسلسل Stranger Things ومسلسل squid game.

وتصدرت الموسيقى التصويرية لمسلسل Wednesday المركز الأول، وذلك وفق تصنيف آي تيونز لأفضل موسيقى تصويرية، وحافظت على ترتيبها ضمن قائمة أفضل 10 أعمال موسيقية تصويرية لمدة ثلاثة أسابيع، ولدى شخصية الفنانة جينا أورتيجا صاحبة شخصية وينزداي آدامز الآن أكثر من مليون متابع على منصة سبوتيفاي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة مليئة بالغموض والتخفي والظواهر الخارقة للطبيعة التي تتعرض لها وينزداي آدمز خلال سنوات دراستها في أكاديمية نيفرمور، حيث تسعى للتعرف على قدراتها السيكولوجية والسيطرة عليها، في ذات الوقت الذي تحاول فيه إيقاف وحش يرتكب سلسلة جرائم قتل روعت البلدة، وحل غموض جريمة قتل تورط فيها والديها قبل 25 عاماً، والغوص في عالم العلاقات المعقد في نيفرمور.