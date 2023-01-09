شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبي" يحصد 3.6 مليون جنيه إيرادات بعد 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز، أمس الأحد فى السينمات المختلفة، إيرادات بلغت 713 ألفًا و510 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام 3 ملايين و619 ألف جنيه.

قصة وأبطال فيلم شلبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.



بوستر فيلم "شلبي"

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

ويعرض في السينما خلال الفترة الحالية بجانب "شلبي" فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي، وفيلم "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد، وفيلم "هاشتاج جوزني" بطولة مايان السيد وأمير المصري.