شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "مزدة" الليبى للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم لدورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان مزدة الدولي السينمائي للفيلم القصير بليبيا، عن فتح باب التقديم أمام الراغبين للمشاركة في دورة المهرجان الخامسة حتى موعد 20 فبراير المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - عن الشروط الواجب توافرها في الأعمال المقدمة للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة الخامسة وهي ألا تتجاوز فترة إنتاج الفيلم عن عامين، وألا تتجاوز مدة الفيلم القصير عن 30 دقيقة، ويسمح لكل مشارك تقديم فيلم واحد فقط، وضرورة إرسال ملف الفيلم قبل الموعد النهائي لغلق باب التقديم وهو 20 فبراير المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان أن المشاركة متاحة لجميع المخرجين داخل ليبيا وخارجها حسب قانون المشاركة، مشيرة إلى أن الأفلام الفائزة ستحصل على عدة جوائز وهي جائزة السيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وجائزة الإخراج إلى جانب الجائزة الكبرى بالمهرجان.

وكانت الدورة الرابعة من المهرجان، قد ضمت 24 فيلمًا قصيرًا من أصل 90 فيلما شاهدتها لجنة التحكيم، وجاءت قائمة الأفلام كالتالى: "لو كان" للمخرج خالد عثمان، "في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" للمخرج مصطفى مراد، "قطرات" للمخرج أيهم عرسان، "محنة" للمخرج نجيب الأسد، "هنا أفغانستان" للمخرج خالد حسن بيهم.

وشاركت فى الدورة الرابعة أيضاً إفلام "2+1"للمخرج وسام الهمالي، "أرض الغراب" للمخرج محمد دردنكي خان، "الصياد الأحمق" عبدو شاهين، "الصدمة" اخراج موسى كيبامب، "على ضفاف تشرين" اخراج عبدالإله كريعاوي، "خليني نعيش" للمخرج وسام دلالي، "أين الماضي"للمخرجة سارة عبدالكريم، "قليل من الحب" اخراج فتحي عمر، "البطاطا" إخراج محمد البدري، "أول مرة"للمخرجة إيناس المصري.

وعرض المهرجان كذلك أفلام "زولام" اخراج عروه شدود، "حلم بلا عودة" للمخرجة ريما محمود، "ولاد قلبي" للمخرج ياسر سري، "صه" إخراج نورسل دوغون، "قطرات ماء" للمخرج محمد الأمارة، "حواديت يهود مصر" إخراج أحمد هاشم، "استوديو بغداد" للمخرج علي عدنان، "سوف نعود"، » عبدالجليل بو لحبالي و"قسوة الحياة" إخراج محمد كريم أولمدني.